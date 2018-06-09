Denizli’miz suya ve fidana doydu

Bu sayede yılda 911 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.” dedi. Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli’de açıklamalarda bulundu. Kentte ilişkin hizmetler arasında yeşil alanları artırmayı çok önemsediklerine belirten Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana bu konuda önemli faaliyetlere imza attıklarını söyledi. Memleketinin verimli topraklarını AK Parti döneminde suyla kavuşturduklarının altını çizen Zeybekci, “Denizli’mize Son 15 yılda 3 milyar TL’lik orman ve su işleri yatırımı yaptık. Aynı süre zarfında inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. AK Parti icraatlarıyla Denizlili çiftçilerin yüzü güldü. Bu sayede yılda 911 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” diye konuştu.

DAHA YEŞİL BİR ŞEHİR

Denizli’yi daha yeşil, daha yaşanılır kılmayı hedeflediklerini belirten Zeybekci, “Şehrimizin ormanlık alanı yaklaşık 6 milyon dekardır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2017 yılları arasında 1 milyon 167 bin 600 dekar arazide çalışma yapılarak 119 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Tabi amacımız bunu daha da artırmak. Hedefimiz rahat nefes alan bir Denizli” ifadelerini kulandı. Taşkın Koruma Tesisleriyle Denizli halkını ve toprağını koruduklarının altını çizen Zeybekci, “Son 15 yılda Denizli ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 81 Taşkın Koruma Tesisi ile 90 meskun mahal ve 104 bin 680 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk” dedi.