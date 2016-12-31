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Denizli’nin iki kulübü birleşti

Denizli’nin iki kulübü olan Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşti.

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Kamuoyunun uzun zamandan beri talep ettiği ve kent futbolunu daha güçlü hale getirmesi hedeflenen Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşmesi sağlandı.

 Denizli’nin iki kulübünün birleşmesi dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Oluşacak yeni isim ve yönetimle orası bir okul olsun, Türk futboluna hizmet edecek gençleri yetiştirsin istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizler Büyükşehir Belediyespor’u, Denizlispor ile birleştiriyoruz” diye konuştu.  

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