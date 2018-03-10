Deprem için yapılan konteyner sayısı 7’ye çıktı

Kuruluşuyla birlikte İzmir’de bir ilke imza atarak Deprem Etüt Merkezi projesini hayata geçiren ve bu kapsamdaki projelerle deprem bilincinin gelişmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, önemli bir hizmetle daha vatandaşların beğenisini kazandı. İlçenin merkezi yerlerinde bulunan 7 ayrı noktaya deprem konteyneri yerleştiren belediye ekipleri, zaman zaman düzenlenen seminerler ve söyleşilerle de vatandaşları olası felaketler hakkında bilgilendiriyor.

AFET SONRASI İHTİYAÇLAR

Bu hassasiyetle sürdürülen proje çerçevesinde Tepekule Mahalle Muhtarlığı’nın yanına, Bayraklı Merkez Mahallesi Piyale İlköğretim Okulu karşısına, Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı içine, Manavkuyu Mahallesi Muammer Aksoy Parkı yanına, Mansuroğlu Mahallesi Mürdüm Kafe Halı Sahası yanına, Soğukkuyu Mahallesi Semt Parkı içine ve Postacılar Mahallesi BAYSEM önüne deprem konteynerleri yerleştirildi. Konteynerlerin içinde soğuk iklim çadırından jeneratöre, motopompadan kurtarma makarasına, balyoz ve kazma gibi el aletlerinden projektöre kadar 60 çeşit yüzlerce adet malzeme bulunuyor.