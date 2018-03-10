Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Deprem için yapılan konteyner sayısı 7’ye çıktı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuruluşuyla birlikte İzmir’de bir ilke imza atarak Deprem Etüt Merkezi projesini hayata geçiren ve bu kapsamdaki projelerle deprem bilincinin gelişmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, önemli bir hizmetle daha vatandaşların beğenisini kazandı. İlçenin merkezi yerlerinde bulunan 7 ayrı noktaya deprem konteyneri yerleştiren belediye ekipleri, zaman zaman düzenlenen seminerler ve söyleşilerle de vatandaşları olası felaketler hakkında bilgilendiriyor. 

AFET SONRASI İHTİYAÇLAR

Bu hassasiyetle sürdürülen proje çerçevesinde Tepekule Mahalle Muhtarlığı’nın yanına, Bayraklı Merkez Mahallesi Piyale İlköğretim Okulu karşısına, Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı içine, Manavkuyu Mahallesi Muammer Aksoy Parkı yanına, Mansuroğlu Mahallesi Mürdüm Kafe Halı Sahası yanına, Soğukkuyu Mahallesi Semt Parkı içine ve Postacılar Mahallesi BAYSEM önüne deprem konteynerleri yerleştirildi. Konteynerlerin içinde soğuk iklim çadırından jeneratöre, motopompadan kurtarma makarasına, balyoz ve kazma gibi el aletlerinden projektöre kadar 60 çeşit yüzlerce adet malzeme bulunuyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA