Derviş Zaim: Fuarın üzerine titrenmeli

Filminin galası için İzmir’e gelen yönetmen Derviş Zaim, “80’ler ve 90’larda yaşanan fuarların eski büyüsü kalmamış olabilir ama yeni koşullarla kendini tanımlayan fuar kendini büyüterek devam ettirebilir” şeklinde konuştu.

PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Bu yıl 17. kez gerçekleşen, klasikleşen Sinema Burada Festivalinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Zaim, İzmir’e sinema ve kültür anlamında çok daha büyük organizasyonların yakışacağını belirtti.“Kentin sinema ve kültüre sahip çıkması gerekir” diye konuşan Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir irade, enerji, perspektif olması lazım. Bazen biri olur, diğeri olmaz, maddi kaynaklarla buluşmaya da bilir. Tüm bunların bir arada olduğu büyülü bir an yakalamak gerekir. Bu dönemin insanların kafasına kazınıyor olmalı. Böyle bir şeyin olabilmesi ihtimali insanların kafasına mühürlenirse sonraki kuşaklar da daha kolay sahiplenebilir. Örnek gerekiyor.”

Film sektörünün kente ilgisinin azalması konusuna da değinen Zaim, bu konuda düşüncelerini şöyle dile getirdi: “80’lerde ya da 70’lerde kente daha sık gelip gidiliyordu. Sinemacılar ve yapım koşulları açısından ülkenin başka taraflarıyla kıyaslandığında daha kolay olduğu için böyle bir eğilim olabilir. Bunu hesaba katmalıyız. Sonradan Türkiye’de ulaşım iletişim olanakları arttı. Başka yörelere doğru sinemacılar kaydı. Yurtdışındaki talepler de İzmir’i değil daha başka tarafların öne alınmasını sağlayacak şekilde seyretti. Artık daha az film çekilmesinin nedeni bu olabilir. Bu durumu lehe çevirmek de mümkün olabilir.”