DEÜ Hastanesi’nde gebe okulu

Yirmi yıldır bu alanda önemli bilimsel çalışmalara imza atmış olan DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile DEÜ Hemşirelik Fakültesi›nin birlikte hayata geçirdikleri uygulamayla, anne adayları 4 haftalık “Doğuma Hazırlık Kursu›na katılıyor.

Hamilelik sürecinin 24. Haftasından itibaren başlayan kurslarda; haftada 2’şer saatlik eğitimle anne ile bebeğin konforunun ön plana çıktığı egzersizler, nefes alıp verme teknikleri ve psikolojik destek gibi normal doğuma faydalı olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünya standartlarındaki doğuma hazırlık kurslarına anne adaylarının yanı sıra eşleri de katılabiliyor. Heyecanlı süreci en doğru şekilde yönetmeye yönelik kanıta dayalı pratik bilgiler veriliyor, Gebe Okulu’na katılan anne adaylarının kendi ifadeleri ile bebeklerini ‘gülerek’ karşılamalarına yönelik keyifli bir program uygulanıyor.

ROL MODEL OLDUK

Sağlık hizmetlerini Türkiye’de en kapsamlı bilgi birikimi ve deneyimle gerçekleştiren öncü üniversiteler arasında yer aldıklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Hemşirelik Fakültesi olarak güvenli ve kaliteli hizmet anlayışımızla pek çok kuruluşa rol modeliz. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak” dedi. DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbil Doğan da, “Tüm dünyada ve ülkemizde artan sezaryen oranları alarm verici düzeyde. Sezaryen oranlarında kabul edilemez artışlar var. Biz ülke olarak anne ve bebek ölüm hızlarındaki bu azalmaları da koruyarak artık sezaryen oranlarımızı daha makul düzeylere çekmeliyiz. Bu kapsamda ‘Gebe Okulu’ uygulamamızı başlattık. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Anne Dostu Hastane’ projesine katılmak için de hastane ve bölüm olarak hazırlıklarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

SEZARYEN ARTIŞI DURDURULMALI

2009 yılında ‘Doğuma Hazırlık’, 2015’te de ‘Doğal Doğum’ isimli iki kitabı yayınlanan, 20 yıldır sayısız anne adayı ile doğal doğuma yönelik eğitim çalışmaları yapan Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş ise şu bilgileri verdi: “Sezaryen doğumların artışı ülkemizde anne, bebek ve toplum sağlığını etkileyen önemli bir problemdir. Giderek artan sezaryen oranlarını iyileştirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Anne Dostu Hastane’ uygulaması başlattı. Hedefimiz, bu unvanı alacak ilk üniversite hastanesi olmak ve toplumumuza hizmet sunmak.”