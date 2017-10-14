DEÜ’de yeni eğitim öğretim yılı coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan program, hem bilim ve akademi dünyasını hem de iş dünyasını ve öğrenci ailelerini bir araya getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve beraberindeki heyetin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan programın ilk bölümü, İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşu ve kısa konuşmaların ardından sona erdi. Rektör Vekili Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra programın yapılacağı Sabancı Kültür Sarayı’na geçti. Açılışta bir konuşma yapan ve sürekli değişen gündeme rağmen hiçbir zaman bilimi ihmal etmediklerini söyleyen Bakan Özlü, “Biz, ülkemizin sürekli değişen gündemi karşısında bilimi ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Gündemin karışık olduğu dönemlerde zihinler, bazen kısa vadeye odaklanabilir. Bu büyümede en büyük güvencemiz üniversitelerimizdir. Dokuz Eylül’ün de İzmir ve Türkiye’ye katkılarının artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

ENDÜSTRİ 4.0’I ÖNEMLİ

Sadece iyi bir akla sahip olmanın yeterli olmadığını ifade eden Bakan Özlü, “Bu önemli ancak yeterli değil. Önemli olan aklı iyi kullanmaktır. Endüstri 4.0 bize, bu aklı iyi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Dünya yeni bir yöne doğru ilerliyor. Bunun odağında bilim ve teknoloji var. Türkiye olarak, bunun gerisinde asla kalamayız. Her alanda önde olmalıyız. Bu kritik eşiği atlamak zorundayız. Endüstri 4.0, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde etkili olacak bir konudur” dedi.

Konuşmasında gençlerin işsizlikle ilgili tereddütlerine de yer veren Bakan Özlü, “Buradaki amacımız Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitelerimize ve eğitimcilerimize katkılar sunmak olacak” ifadesinde bulundu. Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Organize Sanayi Bölgeleri(OSB)’nde teknik kolejler açacağız. Türkiye’de 300’den fazla OSB var ve bunların hepsinde teknik kolej açma yönünde bir proje başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz buralardan yabancı dil bilen ve pratik eğitim almış teknisyenler olarak mezun olacak” diye konuştu.

Açılışta konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise üniversitenin yeni bir açılıma gideceğine vurgulayarak, “Üniversitemizi Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak için çalışacağız. Bölgemizde yoğun olarak üretim ve geliştirme faaliyetinde bulunan nano teknolojik prosesler kullanılarak; silikon çip ve elektronik aygıtların üretiminin yapılmasını ve teknoloji alanında gelişmelere katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Böylece yerli ve yabancı sermayenin üniversitemize girmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK AYRICALIK

Üniversite öğrencileri adına konuşan DEÜ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Şeyma Yücel ise Dokuz Eylüllü olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Rektör Vekili Çelik, Bakan Özlü’ye teşekkür ve plaket hediye ederken; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı da mini bir konser verdi. Program, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında birincilikle mezun olan öğrenciler ve bu yıl Dokuz Eylül’e en yüksek puanla kayıt yaptıran öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.