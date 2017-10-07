DEÜ’lü öğrencilere kadına şiddete karşı eğitim

Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından DEÜ Tıp, Hukuk, Eğitim, Hukuk, Hemşirelik Fakülteleri ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu öğrencilerine kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve çözüm stratejileri ile şiddeti önleme politikaları hakkında eğitimler verilecek.DEÜ Rektör Vekili Erdal Çelik, öğrencilerin akademik öğretimin yanında kamusal bilinci gelişmiş, topluma faydalı bireyler olmalarını istediklerini kaydederek, “İmzalarını attığımız bu protokol, kurumlar arası işbirliği içinde güvenilir yarınlar ve sağlıklı yaşam için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı göstermesi bakımından son derece önemlidir” dedi.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Üniversitelerin toplumsal yaşam içinde vazgeçilmez birer unsur olduğunu vurgulayan Rektör Vekili Erdal Çelik, “Akademik öğretimin yanında öğrencilerimizi hayata hazırlama konusunda eğitimin de öneminin farkındayız. Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimize mesleki eğitimlerinin yanında kamusal işleyiş hakkında bilinçlenmelerinden kendimizi sorumlu tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK ARTACAK

DEÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen protokol töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İzmir il Müdürü Nesim Tanğlay, DEÜ ile birlikte birçok önemli proje yürüttüklerini belirterek, “İmzaladığımız bu protokol, kadına yönelik şiddeti önleme noktasında toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kurumlar arası çalışmalar, toplumsal sorunlara dikkat çekme ve çözümü noktasında önemli bir katkı sağlayacak” dedi. Protokolün yürütücülerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) Müdürü Doç. Dr. Özlem Belkıs da, bakanlık ve il müdürlüğü uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin önemini vurguladı.