Devlet’in çizgisi bizim de çizgimizdir

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilen belediye başkanları olarak, Genel Merkezin ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in çizgisi, bizim çizgimizdir’’ diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi ve Kula Belediye Başkanlarını makamında ağırladı. Başkan Ergün’ü Türkiye’nin en başarı büyükşehir belediye başkanları arasından ikinci seçilmesi dolayısıyla tebrik eden başkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya daha çok hizmet kazandırılacağı mesajını verdi.

Turgutlu Belediye Başkan Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret ederek 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında en başarılı 2. başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 6 ilçenin belediye başkanını makamında ağırlayan ve 2017 yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Ergün, elde edilen başarının gerek Belediye Başkanları, gerek Büyükşehir çalışanları, gerek de Manisalıların emeği olduğunu söyledi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Son olarak da Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmada 2016 yılında 30 büyükşehir belediyesi arasında Manisalıların teveccühleriyle şahsının 2’nci sırada yer aldığını belirten Başkan Ergün, şunları söyledi: “Bu gurur hepimizin. Sadece şahsım değil, tüm başkanlarımla ve çalışanlarımızla birlikte bunu başardık. Gösterdiğimiz bu birlik ve beraberlikle hizmet aşkıyla Manisa’mıza daha yapacak çok işimiz var. Benim dileğim, Cenab-ı Allah bu güzel birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 2017 yılında da yine dev projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. 5 ilçemize kavşak projelerinin Allah nasip ederse temellerini bu yıl içinde atmış olacağız. Uzunburun’da yapımı devam eden ve Manisa genelinin çöp sorununu tarihe gömecek olan Modern Katı Atık Bertaraf Tesislerimizin de inşallah birinci kısım açılışını yapacağız. Kısaca çok çalışacağız. Değerli Belediye Başkanı arkadaşlarımla hemşerilerimizin yüzünü güldürecek projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden seçilen belediye başkanları olarak, Genel Merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in çizgisi, bizim çizgimizdir. Biz büyük bir aileyiz. Bizi izlemeye devam edin.”