Diaspor kristalinden tektaş yüzük
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, İngiltere’de yaşayan ünlü mücevher ustası İrfan Eryılmaz’ı ağırladı.
Eryılmaz, ilk önce okulun El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerine konferans verdi. Mücevher yapım tekniklerini teorik anlatan usta Eryılmaz, konferansın ardından Öğretim Görevlisi Çifci’nin öğrencileriyle atölye çalışması yaptı. Tektaş yapımının tüm aşamalarını öğrencilere göstererek deneyimlerini aktaran Eryılmaz, ‘Tektaş Yüzüğümü Üretiyorum’ isimli atölye çalışmasında bir ilke imza attı. Dünyada sadece Milas’tan çıkarılan, elmastan daha değerliği olduğu ifade edilen ve ABD’de kutsal taş olarak görülen diaspor kristalini tektaşla birleştiren Eryılmaz, “Milas’a özgü diaspor taşını tanıtmak adına ilk defa diasporla böyle bir tektaş ürettik.” diye konuştu.
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