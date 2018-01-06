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Didar Kafaoğlu’ndan özel çocuklara ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı’nı ziyaret etti.

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Sosyal ve toplumsal sorumluluğu hatırlatarak dikkatleri çekmek amacıyla STK ziyaretlerini önemseyen Didar Kafaoğlu eğitim gören özel çocuklarla ve aileleriyle yerinde konuşma imkanı buldu. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Genel Sekreteri Melih Ateş’in verdiği brifingi ilgiyle dinleyen Didar Kafaoğlu ardından OBİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. 

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Didar Kafaoğlu, ziyaretiyle ilgili olarak  yaptığı açıklamada ise şunları söyledi. “Otizm konusunda toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratılması, var olan yanlış algıların değiştirilerek aynı zamanda vatandaşlarımızın bu özel durumlarından dolayı onlara bağımlı olan ailelerine yalnız  hiçbir zaman olmadıklarının hissettirilmesi için yaptığımız ziyaret bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Bu tip ziyaretleri daha sık yapma gerçekleştirme kararı aldık.”  

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