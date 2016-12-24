Bilal Doðan: Diðer illerde bedava Ýzmir’de neden parayla?

AK Parti’li Bilal Doðan, Ýzmir’de toplu ulaþýmda üst üste yaþanan krizler ve meydana çýkan kamu zararlarý ile sýkça gündeme gelen kart krizinin peþini býrakmýyor.

Doðan yaptýðý açýklamada, “Ulaþýmda devrim yapýyoruz diyerek hemþerilerimizi kaðýt bilete mahkum edenler, bu sefer de vatandaþý maðdur etti. Vatandaþlarýmýz diðer illerde bedavaya daðýtýlan ulaþým kartlarýna 6 lira ödüyor ve yeni kart almaya zorlanýyor.

AZÝZ BAÞKAN’DAN AÇIKLAMA BEKLÝYORUZ

Yaþanan maðduriyetin hesabýný kim verecek? Toplanan kart paralarý nereye gidiyor? Aziz Baþkan’dan bir açýklama bekliyoruz” diyerek, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu’na seslendi. Ulaþýmda kullanýlan elektronik kartlardaki zoraki deðiþim için defalarca çaðrý yapmalarýna karþýn taleplerinin dikkate alýnmadýðýný söyleyen AK Parti Grup Baþkanvekili Bilal Doðan, “Toplu ulaþým alanýnda uzun senelerdir kullanýlan elektronik kartlar, masa baþýnda alýnan kararla birlikte bir gecede çöpe atýldý. Kimi vatandaþlarýmýzýn “Haksýzlýk” diyerek tepki gösterdiði, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn imza kampanyalarýna konu olan, mahkemelere kadar taþýnan bir süreç yaþýyoruz. Ulaþým kartlarýnýn kapsamýnýn geniþletileceði ve tüm belediye hizmetlerine entegre edileceði kýlýfý altýnda, sosyal belediyecilikle hiç baðdaþmayacak biçimde alýnan bu zoraki deðiþim kararý Ýzmir’de bugün 2 milyona yakýn maðdur yaratmýþtýr. Ýzlenen bu tutum, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’ne yakýþmamaktadýr” þeklinde konuþtu.

KOCAOÐLU ÝZMÝRLÝYÝ MAÐDUR EDÝYOR

“Ulaþýmda devrim” sloganýyla yola çýkýlan her icraatin fiyaskoyla sonuçlandýðýný söyleyen Doðan sözlerini þöyle sürdürdü: “Toplu ulaþým alanýndaki baþarýsýz tablonun faturasýný yaþlýlarýmýza keserek 60 yaþ kartlarýný iptal eden, arkasýndan da yüzde 8 ila 14 arasýnda zammý vatandaþa reva gören Sayýn Kocaoðlu’nun yine bir fiyaskonun altýna imza attýðýný görüyoruz. 60 yaþ kartlarýný iptal ettiniz. Toplu taþýmaya yüzde 8 zam yaptýnýz. Yetmedi mi? Ayný ihaleye 9 kez çýkan, bu çaðda Ýzmirliyi kaðýt bilete mahkum eden, 20 tane elektrikli otobüsü üç senedir alamayan, her iþi fiyaskoyla sonuçlanan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüðü bugüne kadar 1,5 milyon yeni kart satýldýðýný duyurdu. Herhalde satýþlar güzel gidiyor olmalý ki, bu rakam gelecek yeni 500 bin adet kart ile toplamda 2 milyona çýkacak. Verilen hizmet ayný hizmet, otobüs ayný otobüs, kart ayný kart, peki bu 6 lira neyin nesidir? Ýzmir halký adýna sizlere soruyoruz.”

ÝZMÝRLÝ’YE NEDEN PARAYLA?

Üç senedir toplu ulaþýma üst üste yapýlan zamlar ile vatandaþlarýn her yýl maðdur edildiðini hatýrlatan Doðan, “Her ihalede yeniden para verip kart mý deðiþtireceðiz?” diye sordu ve sözlerine þöyle son verdi: “Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin söz konusu tavrý ne sosyal belediyecilikle, ne de katýlýmcý yönetim anlayýþyla baðdaþmamaktadýr. Sayýn Kocaoðlu, vatandaþýn onca tepkisine, hakem heyetlerine ve mahkemelere taþýnan onca itiraza karþý “Ýnadým inat!” demeye ve ýsrarla Ýzmirlileri maðdur etmeye devam etmektedir. Baþarýsýz, vizyonsuz, çaðýn gerisinde kalan bu yönetim anlayýþýnýn faturasý Ýzmirlilere kesilmektedir. Vatandaþlardan alýnan 6 liralýk kart deðiþim ücretleri hukuka, vicdana, insafa, adalete kesinlikle aykýrýdýr. Ayný ulaþým kartlarý Manisa, Antalya ve Ýstanbul’da ücretsiz deðiþtirilmiþtir. Belediyenin önünde hiçbir hukuki engel yoktur. ESHOT tarafýnda yapýlan “Hukuki zorunluluk” açýklamasý ise gerçeklerle baðdaþma maktadýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, hayata geçirdiði bu uygulama ile hukuku çiðnemekte, yasalarý yok saymaktadýr.”