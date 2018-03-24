Dijital çağ sınırsız ve uçsuz bir alan

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Korukoğlu da yarışmaya İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Muğla illerinin bulunduğu İzmir bölgesinden 883 proje başvurusu yapıldığını aktardı. Korukoğlu, en çok başvurunun biyoloji alanında gerçekleştiğini, onu sosyoloji, kimya ve teknolojik tasarım kategorilerinin takip ettiğini belirtti.

SÖZ SÖYLEYECEK NESİL

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Çocuklarımızın dünyaya söyleyecek çok sözü var” diyerek bilim üreten, artık dünya ile yarışabilecek düzeyde çalışmalar yapan çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmen ve ailelere teşekkür etti. İzmir›de bilim ve üretimle alakalı dünyaya söz söyleyecek bir nesil yetiştiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yahşi, ‹›Özgüveni yüksek, zekasından şüphe duyulmayan, istikameti bu topraklara ait, Türkiye Cumhuriyeti›nin adını dünyaya müthiş şekilde duyuracak gençliği görüyoruz. Bilimi kopyalayan değil üreten çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın dünyaya söyleyeceğiz çok söz var›› dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlayacağını vurguladı.

SES GETİRECEKLER

Rektör Budak, ödüle layık görülen genç araştırmacıların, gelecekte dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi. Budak, bu tür yarışmalar Türkiye’nin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ödüller, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi’nde verildi. Rektör Budak, “Öğrenciler dünyada ses getirecek” dedi.