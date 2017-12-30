Dikili Deve Güreşleri nefesleri kesti

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 107 namlı pehlivan devenin arenaya çıktığı güreşleri, güzel havayı fırsat bilen binlerce vatandaş ilgiyle takip etti. En büyük ilgiyi kupa güreşlerinin gördüğü etkinlikte; Kaymakamlık kupalarını Salihli’den Zonguldaklı ve Kozak’tan Zorbey, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü kupalarını Sarayköy’den Çılgın Nazmi ve Harmandalı’dan Tekeli Hasan 2, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı kupalarını Dikili’den Yakamoz ve Nazilli’den Çılgın Aras, Dikili Şoförler ve Otomobilciler Odası kupaları Zeytindağ’danTeodora ve Havran’dan Sabuncu kazanırken, Dikili Belediye Başkanlığı kupalarında da Sarayköy’den Eren Efe ve Nazilli’den Boncuk Yakup isimli pehlivan develer zafere ulaştı.