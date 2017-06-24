Diyabete bağlı görme kaybında erken tanı uyarısı

Yoğun damar ağına sahip gözlerin, bu hastalıktan en fazla etkilenen organların başında geldiği bilgisini veren Yücel, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer aldığını dile getirdi.

Hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile yılda bir kez gözdibi muayenesi olması gerektiğine dikkat çeken Özel Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ersin Yücel, “Göz dibi muayenesinde ışık kaynağı ve özel lenslerle küre şeklindeki gözün iç duvarı, bir diğer deyişle ağ tabaka incelenir. Gözbebeği ışıkta ufaldığından hastanın gözüne gözbebeğini genişletici bir damla damlatılarak göz dibinde daha geniş bir alanın incelenmesi sağlanır. Gerektiğinde optik cohorence tomografi (OCT), göz ultrasonografisi ve göz anjiografisi gibi ek testler uygulanır. İleri evre diyabetik retinopatisi olan göz içi kanaması olan ve kanaması çekilmeyen, göz içinde çekinti oluşturan anormal doku gelişimi olan görmesi bozulan hastalarda vitrektomi ameliyatı yapılır” dedi.