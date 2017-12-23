Doğa tuvale yansıdı

Yüzlerce eserin yer aldığı sergi 20-24 Aralık tarihleri arasında Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda gezilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ressam Nail Türkel’in yağlı boya ve el sanatları sergisi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda açıldı.

SANATIN YAŞI YOK

Yıllardır resimle uğraştığını ve yüzlerce sergiyi yurt içi ve yurt dışında açtığını belirten Ressam Nail Türkel, “Sanatın yaşı yok. 35 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra da resimle uğraşıyorum. Bu bir tutku. Üretmek ve bunu paylaşmak beni mutlu ediyor. Eserlerimin sergilenmesinde desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.