Doktor olup kendi gibi hastaları iyileştirecek

11 yaşına girecek İlkay, hastalığının artmasıyla parmaklarını kullanmakta zorluk çekiyor ve okula gittiğinde kanamaları artıyor. İlkay, 9 yıl önce eşinden ayrılan annesi Bahriye Ertürkmen ile yaşıyor. Herhangi bir geliri olmayan ve oğlunun hastalığından dolayı çalışamayan anne geçimini nafakayla sağlamaya çalışıyor. Parmaklarını kullanırken zorluk çekmesine rağmen İlkay, kendisine hediye edilen bilgisayarla hikayeler yazıyor. Anne Bahriye Ertürkmen, oğlunun hikayeleri kitaplaştırmak istediğini söyledi. Ertürkmen, “Büyüdükçe iyileşir diye düşündük ama daha kötüye gidiyor. İlkay 5‘inci sınıfta okuyor. Yürüdüğünde, arkadaşlarıyla oynadığında, bir yere çarptığında kanamaları ve morarmaları başlıyor. Okula gittiğinde bir şey olacak diye korkuyorum, o yüzden evde eğitim raporu aldık. İlkay çocuk olarak istediklerini yapamıyor, yaşıtlarından geri kalıyor. Çocuğuma daha rahat bakabilmek için bakım aylığı almak istiyorum. İlkay, gitar kursuna gitmek istiyor, hastayken hevesini kırmak istemiyorum ama karşılayacak durumum yok” diye konuştu.

TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM

Ertürkmen, ‘’Babası nafakayı düzenli ödemiyor. Sürekli hastanelerdeyiz. Çalışmaya gücüm var ama çocuğumu iğneye götürecek kimse yok, bu yüzden bir işe başlayamıyorum. Bir anne olarak tek başıma mücadele ediyorum” dedi.