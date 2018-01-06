‘Dokuma Sanatındaki Çiçekler’ açtı

Swiss Otel Büyük Efes’te yapılan proje kapanış toplantısına katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Mustafa Kemal Atütürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in temelinde kadınların olduğunu belirterek, “Kadını sosyal yaşama katacak bu tip projelerin hem üretilmesinde hem de icrasında belediye olarak bulunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

600 SAATLİK EĞİTİM

Proje kapsamında İzmir’de yer alan ve iş imkanı olmayan 18-50 yaş arası dezavantajlı kadınlara tekstil sektörünün temel istihdam ihtiyacı olan ‘Dokuma Desinatörlüğü’ alanında 600 saat eğitim verilirken, programı tamamlayan ve yazılı sözlü sınavı geçen kadınlara desinatör sertifikası verildi. Bu tarz kadın odaklı projelerin son derece önemli olduğunu ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Önümüzdeki süreçte son derece rahat çalışma imkanı bulduğumuz Karşıyaka Belediyesi ile benzer projelere imza atabiliriz” diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise, “Kadın odaklı projelerde varız. Çünkü kadının olduğu yerde sevgi ve barış var. İZİKAD’la beraber çok güzel bir projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu ben de yaşıyorum” dedi.

Toplantı sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür plaketi verilirken, projede görev alan İZİKAD üyelerine İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter rozet armağan etti.