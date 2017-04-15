Dokuz Eylül’den muhtaç çocukları yardım eli

Korunmaya muhtaç çocuklara destek olmak amacıyla harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile örnek bir işbirliği protokolüne imza attı.

Dokuz Eylül’deki bütün akademik ve idari birimlerin destek vereceği protokol gereğince DEÜ; vakfın bünyesindeki çocukların, eğitim, sağlık, sanat ve spor gibi temel ihtiyaçlarını karşılanması ile ekonomik bağımsızlığın kazanılmasına yönelik ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörlük yapacak.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, “Kamuoyunda bilinen adıyla ‘Koruncuk Vakfı’, bizim de yerinde gördüğümüz ciddi çalışmalara imza atıyor. Böylesi sorumluluk gerektiren önemli bir konuda çalışmak, aslında ‘adanmışlık’ ruhunu da ortaya koyuyor. Hiçbir şey beklemeden; muhtaç çocuklar için zaman, emek ve para harcanması, benim açından gerçekten çok değerli. Üniversite olarak Koruncuk Vakfı hangi alanda yardım yapacaksa biz de onların her zaman yanında olacağız. Mevzuatlar çerçevesinde maddi manevi elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

VİZYON GENİŞLEYECEK

Üniversite ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, «Biz, arkadaşlarımızla birlikte bu işe gönlümüzü koyduk. Gönüllülerimizden birisi de Öğretim Görevlisi Meltem Kolday hocamız oldu.

Onun girişimleriyle böylesi güzel bir işbirliğine adım attık. Biz, çocuklarımıza destek konusunda büyük bir çaba içindeyiz ve bu noktada değerli rektör hocamızın ve üniversitemizin yanımızda olduğunu belirtmesi, kendimizi daha güvende hissetmemizi sağladı. Dokuz Eylül’ün katkılarıyla vizyonumuzu daha da genişleteceğiz” dedi.