Donmayan zeytin yağından şüphelenin

Hücre yenileyici oleuropein ihtiva eden şifa deposu zeytinyağının halis olduğu, soğukta bırakılınca donmasından belli oluyor. 2 milyonun üzerinde zeytin ağacı varlığı ve sızma zeytinyağı üretiminde dünyaca ünlü bölgeler arasındaki Edremit Körfezi’nde her yıl onlarca ton zeytinyağı üretiliyor ve iç ve dış pazarda alıcı buluyor.

Ülkemizde kişi başı zeytinyağı tüketimi son yıllarda beklenen seviyeye ulaşma noktasında ilerleme kaydederken, zeytinyağı hakkında doğru zannedilen yanlışlar israflara ve sağlıksız beslenmeye sebep oluyor. Satın aldıkları katkısız natürel sızma zeytinyağını buzdolaplarına koyan veya soğuk yerde muhafaza edenlerin büyük çoğunluğu, yağın donduğunu görünce, paniğe kapılarak imha ediyor ve satıcının bozuk zeytinyağı sattığını düşünüyor. Bu yanlışa düşen tüketiciler, başka bir yerden satın aldıkları zeytinyağının donmadığını görünce de, aldıkları yağın sağlıklı ve katkısız olduğunu sanıyor. Ayrıca, satın alınan zeytinyağının etiketlerindeki raf ömrünü okumak yerine, diğer yağlarla kıyaslayarak raf ömrünün 1 yıl olduğunu düşünen tüketiciler de, güneş görmeden muhafaza ettikleri zeytin yağlarını,

1 yıl sonra bozulduğunu sanarak çöpe atıyor.