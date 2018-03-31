Down sendromlu öğrencilerin heyecanı

Ege Serbest Bölge içerisinde yer alan Uzay Kampı Türkiye’de düzenlenen etkinliğe, özel öğrencilerle birlikte İzmir Konak 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrencileri de katıldı. Uzay Kampı Türkiye turuna katılan 25 kişilik öğrenci ve refakatçi grubu, kendileri için düzenlenen programda Discovery uzay mekiği ve uzay istasyonu simülatörlerini gezerek, sihirli kürede gezegenleri inceledi. Sanal gökyüzünde takımyıldızlarını öğrenen ve sıfır yerçekimi duvarı, Ay yürüyüşü koltuğu gibi astronot simülatörlerini de inceleme fırsatı bulan çocuklar, merak ettikleri konularda bilgiler de aldı. Yaklaşık 2 saatlik gezi sonunda düzenlenen törenle, öğrencilere ve diğer konuklara katılımcı belgeleri verildi. Farklı bir deneyim yaşayan özel çocuklar, Uzay Kampı Türkiye’den hayli mutlu ayrıldı.

25 kişilik öğrenci ve refakatçi grubu, Discovery uzay mekiği ve uzay istasyonu simülatörlerini gezerek, sihirli kürede gezegenleri inceledi.