DSİ’den 2017’de atılım

2017 yılında ise kente yapılan yatırımın miktarı bugüne kadar bir ilk olarak kabul gördü” dedi. Kurdelesi kesilen toplam 21 tesisin toplam yatırım bedelinin ise 382 milyon 100 bin lirayı bulduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “2017 yılında tamamen bitirilen projelerle 143 bin 940 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla kavuşturduk böylece İzmirli çiftçilere 92 milyon 623 bin lira ek gelir sağladık” diye konuştu.

YARIMADA’YA 3 BARAJ

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, hayata geçirilen projelerden en büyük bütçeye sahip olanın Kınık Sağ Sahil Sulaması olduğunu belirterek, “Bölge çiftçisine 2017 rakamlarıyla her yıl 53 milyon 286 bin lira kazandıracak; dev proje için tam 130 milyon lira harcandı. Kınık Sağ Sahil Sulaması 112 bin 410 dekar araziye can suyu sağlıyor. Diğer taraftan Ödemişli çiftçilerin yüzünü güldüren Aktaş Barajı ve Sulaması işi kapsamında 84 milyon 600 bin liralık yatırım yaptık” diye konuştu. Çeşme Yarımadası’nın onlarca yıldır devam eden su sıkıntısının DSİ yatırımlarıyla tarih olacağını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu şu bilgileri verdi: “2017’de Bozköy, Karareis ve Salman Barajları da hizmete girdi. 3 baraj Çeşme ve Karaburun ilçe merkeziyle mahallelerine yılda 4 milyon 838 bin m3 içme ve kullanma suyu temin edecek.”

185 MİLYON LİRALIK TESİSİ ERDOĞAN AÇTI

29 KASIM 2017’DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 375 Dev Eserin toplu açılış merasiminde İzmir’inde nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu şu bilgileri verdi: “İzmir’de tamamlanan 185 milyon liralık yatırımı hizmete aldık. Kurdelesi kesilerek hizmete alınan 5 baraj 2 Gölet, 3 Sulama Tesis, 2’de taşkın koruma projesinin İzmir ilimize ve İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”