Dünya devindeki gururumuz oldu

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2008’de mezun olan Ferhat Karaağaç, 2010 yılında Mercedes Benz Türk’te Ağ ve Sistem Yöneticisi olarak işe başladı. Karaağaç, geçen süre zarfında geliştirdiği projeler ve gösterdiği başarı sonucu Daimler AG - IT yöneticileri tarafından Mercedes’in ana merkezi Almanya Stuttgart’taki IT Center’da çalışması için teklif aldı. Bu yılın ilk ayından itibaren, IT Center’da dünya ülkeleri için ‘Yeni Teknoloji Satış Sistemi’ projesinde, Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı olarak çalışmaya başlayan Ferhat Karaağaç, İzmir’den başlayıp Almanya’ya uzanan başarı öyküsünü anlattı:

AKSARAY’DAN ALMANYA’YA UZANAN BAŞARI

“Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’da doğup büyümeme rağmen hayallerimi ve yapabileceklerimi her zaman büyültmeye çalıştım. Geleceğin mesleği olarak gördüğüm bilgisayar mühendisliği seçimimle Yaşar Üniversitesi ve İzmir ile tanışmış oldum. Bölümün ilk öğrencilerinden olmamızın bizim için avantajları fazlaydı. Akademisyenlerin bizimle bire bir ilgilenmesi sayesinde, mühendislik hayatına farkındalığımız da gün geçtikçe arttı. Üniversitemin bana sağladığı yurtdışı olanağı ile eğitimimin son yılını Erasmus programı kapsamında Belçika Xios Üniversitesi’nde geçirmem, evrensel bir bakış açısına sahip olmamda büyük fayda sağladı. 2008 yılında mezun olduktan sonra dünyada iz bırakan küresel krizi fırsata çevirip, askerliğimi tamamladım. 2010 yılında Mercedes Benz Türk’te Ağ ve Sistem Yöneticisi olarak işe başladım. Aradan geçen 7 yılın ardından, geliştirdiğim projeler ve işimde gösterdiğim başarı sayesinde Daimler AG - IT yöneticileri tarafından, Stuttgart’taki IT Merkezi’nde, dünya ülkeleri için yeni teknoloji satış sistemi projesinde, Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı olarak çalışmam için teklifte bulunuldu. Ocak 2018 itibari ile dünyanın bütün ülkelerindeki Mercedes Benz satış merkezlerine yeni teknolojiler ve sistemler üreten bu merkezde çalışıyorum.”