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Dünya şampiyonu kemerini korudu

İzmirli Kick Boks Dünya Şampiyonu Cesur Turgay, Gaziemir Festival Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyonunda kemer maçına çıktı. 3 raundun sonunda nakavtla rakibini mağlup eden Turgay kemerini korudu.

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Rakibine karşı maça hızlı başlayan Cesur Turgay, 3 raundun sonunda zaferine ulaştı ve 7. kez dünya şampiyonluğu kemer maçında kemerini koruma başarısı gösterdi. Erkan Varol tarafından yapılan bu organizasyonun Türkiye’de sayılı organizasyonlardan birisi olduğunun altını çizen Turgay, “Böyle bir atmosferde kemer maçına çıktığım ve kemerimi koruduğum için mutluyum. İzmir’de böyle bir maça çıkmak beni ayrıca mutlu etti” dedi.  

Erkan Varol’un rakibine yenilmesine de değinen Turgay, Varol’un bir maçın iptal olması nedeniyle ısınmadan çıkmak zorunda kaldığını ve bu yüzden sahadan mağlup ayrıldığını söyledi. Turgay, “Erkan Varol’un gerçek gücü o değildir. O Türk’ün gururudur. Hazırlıksız yakalandığı bir maçı kaybetti sadece” dedi.   

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