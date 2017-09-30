Dünya şampiyonu kemerini korudu

Rakibine karşı maça hızlı başlayan Cesur Turgay, 3 raundun sonunda zaferine ulaştı ve 7. kez dünya şampiyonluğu kemer maçında kemerini koruma başarısı gösterdi. Erkan Varol tarafından yapılan bu organizasyonun Türkiye’de sayılı organizasyonlardan birisi olduğunun altını çizen Turgay, “Böyle bir atmosferde kemer maçına çıktığım ve kemerimi koruduğum için mutluyum. İzmir’de böyle bir maça çıkmak beni ayrıca mutlu etti” dedi.

Erkan Varol’un rakibine yenilmesine de değinen Turgay, Varol’un bir maçın iptal olması nedeniyle ısınmadan çıkmak zorunda kaldığını ve bu yüzden sahadan mağlup ayrıldığını söyledi. Turgay, “Erkan Varol’un gerçek gücü o değildir. O Türk’ün gururudur. Hazırlıksız yakalandığı bir maçı kaybetti sadece” dedi.