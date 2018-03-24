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Dünyanın en ağır fuarı

İzmir’den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olmayı başaran MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda geri sayım başladı.

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Hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İZFAŞ tarafından 28 -31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 24. MARBLE – Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında katılımcı, ziyaretçi, tanıtım ve etkinlik çalışmaları da tüm dünyada devam ediyor. Yeni taş örneklerinin tanıtımının yapıldığı, en yeni teknoloji ürünleri ile makinelerin sektör temsilcileriyle ilk kez buluştuğu MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olarak organize edilecek. Fuarizmir’de sergilenen blok mermer sayısı geçen yıla göre artacak. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen işlenmiş, yarı işlenmiş ve ham olmak üzere 1500’e yakın blok, Fuarizmir’de sergilenecek. 

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