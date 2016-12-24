Dünyanýn gözü her daim Türkiye’de olacak

AK Parti Bornova Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen “17-25 Aralýk Kumpasý ve 15 Temmuz Darbe Giriþimi” paneli gerçekleþtirildi. Panelin konuðu Star Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz’da darbe giriþiminde bulunan kiþilerin “Z” planýna kadar her þeyi hesapladýklarýný bu planlamalarýn yeni yeni aydýnlatýlmaya baþlandýðýna dikkat çekti.

Panel etkinliðin açýlýþýnda konuþan AK Parti Bornova Ýlçe Baþkaný Arslan Keskin, “Demokrasi Nöbetlerini” ve bu tür etkinliklerle sürdürdüklerini belirterek, Türkiye’nin zor günlerden geçtiðini ve üzerinde oynanmak istenen oyunlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Baþkan Arslan Keskin, “demokrasi nöbetlerini” bu tür etkinliklerle sürdürdüklerini belirterek, Türkiye’nin zor günlerden geçtiðini ve üzerinde oynanmak istenen oyunlara müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

12 SAATLÝK BÝR KURTULUÞ KAVAÞI

Star Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Albayrak ise Türkiye’nin dünyanýn gözünün toplandýðý bir merkezde olduðunu bu nedenle ülkedeki sorunlarýn bitmediðine dikkat çekti. 15 Temmuz’un, “38 ay süren kurtuluþ savaþýnýn 12 saate sýkýþtýrýlmýþ bir gecesi” olduðunu anlatan Albayrak, “Kurtuluþ savaþýnda etrafýmýzý emperyalist güçlü ülkeler sarmýþlar, çok az bir coðrafya dýþýnda iþgal etmiþler her þey onlarýn lehine ne top var ne tüfek var, ayný 15 Temmuz’da ki gibi. Böyle darbe mi olur diye söylüyorlar ama ben öyle düþünmüyorum ‘Z’ planýna kadar her þeyi yapmýþlar, bir gece de o kadar çok þey yaþandý ki daha bunlarýn çoðu yeni yeni aydýnlatýlmaya baþlandý. Çok ayrýntýlý düþünmüþler ama ne oldu Kurtuluþ Savaþý gibi bir þey oldu baþarýya ulaþamadýlar çok þükür” þeklinde konuþtu.

Albayrak, gerçekleþtirilmiþ olan darbelerden bahsederek, o dönemlerde yapýlmýþ olan anayasalarýn vatandaþý tehdit unsuru görülerek yapýldýðýný, 15 Temmuz’da ise ülkeyi tehdit unsuru olarak görülen halkýn kurtardýðýný ifade etti. Balyoz ve Ergenekon operasyonlarýyla devletin içerisine sýzmýþ olan FETÖ mensuplarýna yol açmak için gerçekleþtirilen eylemler olduðunun anlaþýldýðýný aktaran Albayrak, bu örgütün 17 ve 25 Aralýk’da ki giriþimlerinin baþarýlý olmasý halinde 15 Temmuz’a gerek kalmayacaðýný anlattý. Albayrak, 15 Temmuz’un daha önce gerçekleþen darbelerden farklý olduðunu söyleyerek, o gece yaþananlarýn bir iþgal giriþimi olduðunun altýný çizdi.

YENÝ ANAYASA ÝLE HIZLI KARAR SAÐLAYACAK

Nuh Albayrak, yeni anayasayla devletin milletiyle barýþacaðýný ve halkýn devlet için tehlike unsuru olarak görülmesinin ortadan kalkacaðýný belirtti. Yeni anayasayla hýzlý karar almanýn önünün açýlacaðýný vurgulayan Albayrak, “Parlamenter sistem kullanýlamayacak duruma geldi, o nedenle baþkanlýk sistemine geçilmesi gerekir. Parlamenter sistemi deðiþtirmeye mecburuz, içerisinde bulunduðumuz coðrafya hýzlý karar alýnmasýný gerektiriyor” dedi.