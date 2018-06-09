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Dünyanın tercih etiği ameliyat Tepecik Hastanesi’nde uygulandı

Manisa Salihli’de yaşayan 71 yaşındaki Fatma Ayten ve 73 yaşındaki Cevriye Çelikkaya’ya, nefes darlığı, halsizlik ve bayılma şikayetleri ile gittikleri hastanede aort kapağı darlığı teşhisi konuldu.

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Ayten ve Çelikkaya, doktorların yönlendirmesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Ayşegül Kunt, Doç. Dr. Burçin Abud ve Op. Dr. Ayşen Yaprak Engin’den oluşan ekip tarafından yapılan ameliyatlar da, hastaların sternum denilen göğüs kemiği kesilmeden ve göğüs kafesi açılmadan, aort kapakları dikişsiz biyolojik kapak ile değiştirildi. Tüm dünyada tercih edilen ameliyatın ardından daha konforlu bir süreç yaşayan ve daha az ağrı hisseden hastalar, taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ve rahat bir ameliyat süreci geçirdiklerini dile getiren Ayten ve Çelikkaya, ameliyatı yapan doktorlara ve tüm ekibe teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.  

 

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