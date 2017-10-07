Durmuş: İzmir’den konut alan karlı çıkacak
İzmir'in başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye’nin cazip yatırım merkezi haline geldiğini belirten Durmuş, önümüzdeki 10 yıl boyunca İzmir’de konuta ciddi bir talep olacağını vurguladı.
İzmir’in acil bir kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ve yapılmaya başlayan projelerle birlikte kentin çehresinin olumlu yönde değişmeye başladığına dikkat çeken Durmuş, "İzmir'de kentsel dönüşüm projeleri uzun yıllar devam edecek. Bu da kente inşaat anlamında büyük bir canlılık katacaktır. Kentin çehresi şimdiden değişmeye başladı ve değişim olumlu yönde sürecek. Bu da İzmir›i ciddi bir potansiyel sahibi yapıyor. Bu potansiyeli gören yatırımcılar şimdiden yatırımlara başladı" dedi.
İzmir’e yoğun bir talep bulunduğunu ve bu talebin en fazla İstanbul›dan geldiğinin de altını çizen Durmuş, ‹›İstanbullu yatırımcılar İzmir›de konut sahibi olmak isterken, İstanbullu markalar da İzmir›de proje gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Ayrıca İzmir, yurtdışı ve diğer illerden de yoğun talep görüyor. Bu gelişmeler İzmir›in önemli bir çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Ayrıca İzmir›in kültürel ve tarihi birikimi ile mevcut yetişmiş eleman potansiyeli ekonomik açıdan gelişeceğinin de ispatı. Bundan dolayı önümüzdeki 10 yıl içinde İzmir›de konuta yatırım yapanlar büyük karlar elde edecekler›› diye konuştu.
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