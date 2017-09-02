Ebeveynlere ergenlik uyarısı

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, çocuklarında ergenliğin (puberte) başlamasıyla çocuğun boyunun kısa kalacağına dair yanlış bilginin anne babaları tedirgin edip tedavi arayışına sürüklediğini söyledi. Bahçeci, “ergenliğe girme boy kısalığına yol açmadığı gibi geciktirilmesi de uzun boy sağlamaz. Anne babaların bu konuda rahat olmaları ve gereksiz ilaç tedavilerinden uzak durmalı. Genlerimizde ne kodlanmışsa beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır” dedi.

YA ÇOCUĞUMUN BOYU KISA KALIRSA

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, ebeveynler tarafından çok sık sorulan ve onları kaygılandıran “Puberteye girmek boyun kısa kalmasına yol açar mı” sorusunu yanıtladı. Bahçeci öncelikle ergenlik ya da diğer bir deyişle pubertenin, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğunu hatırlattı. Bahçeci, ergenliğin normal başlama yaşının erkeklerde 9-14, kızlarda ise 8-13 yaş arasında olduğunu, gelişim sürecinin ortalama 4,5 yıl kadar sürdüğünü kaydederken, Türk toplumu için, ergenlik başlama yaşının kızlarda 10±1 yıl civarında olduğunu söyledi. Kız çocuklarında puberte döneminde ortalama 27,5- 29 cm boy artışı gözlendiğini belirten Bahçeci, menarş (adet kanaması) sonrası boy uzaması azaldığını, ortalama boy kazancı ortalama 7 santimetre olduğunu söyledi. Bahçeci, Bu dönemde erkeklerde boy uzamasının kızlardan daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

GEÇ GİRİŞ UZUN BOY GARANTİSİ DEĞİL

“Kızlarda 8 yaşından önce meme gelişiminin başlaması veya 10,5 yaşından önce menarş (adet kanaması) gözlenmesi, erkeklerde ise testis hacminin 9 yaşından önce 4 ml’nin üzerine çıkması erken puberte (puberte prekoks) olarak tanımlanır” diyen Prof. Dr. Bahçeci, şöyle konuştu: “Puberteye geç girenlerin boyunun uzun olacağının garantisi olmadığı gibi görece erken yaşlarda girme de boyun kısa kalmasına yol açmaz. Genlerimizde ne kodlanmışsa beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır.”