EBSO Çevre Ödülleri’nde birincilik BTM’nin

Yalıtım sektörünün öncüsü BTM, jüri tarafından gizli oylamayla yapılan değerlendirmede en yüksek oyu alarak 200 kişiden fazla çalışanı olan firmalar kategorisinde ödülün sahibi oldu. EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen törende BTM’nin ödülünü Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Keyvanklıoğlu aldı. Keyvanklıoğlu’na ödülü İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar birlikte verdi.

Su ve ısı yalıtım sektörünün öncü kuruluşu BTM’nin, bünyesindeki teknik elemanların oluşturduğu ekiple gerçekleştirdiği Çevre Projeleri ile ödül almaya hak kazandığını hatırlatan BTM Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Keyvanklıoğlu, “Aldığımız bu ödül, firmamızın çevre konusunda geliştirdiği projeler ve çevre duyarlılığının yanında ekip ruhu ile hareket etmenin getirmiş olduğu bir başarıdır. Ödül bizi onurlandırdı” dedi.