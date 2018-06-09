Efes Turizm Otelcilik ilk mezunlarını verdi

Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Murat Kılınçay, “Efes Meslek Yüksekokulu bir emeğin, inancın ve özenin eseridir. Özellikle bu okulu ilçemize kazandıran değerli büyüklerime ve yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim başarılarımız ülkemizin başarısı olacaktır” dedi. İlk üçe girerek mezun olan Murat Kılınçay, Hilalnur Dalcı ve Şeymanur Koral’a plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Okul birincisi Murat Kılınçay kütüğe isminin bulunduğu bir plaket çaktı. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu’nun ilk mezunlarını verdiği tören, 14 öğrencinin coşku ve sevinç içerisinde keplerini fırlatmasıyla son buldu.