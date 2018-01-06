Ege Cup U11-12 Ligi başlıyor

3 grupta 15 takımın çift devreli deplasmanlı lig usulü karşı karşıya geleceği maçlarda G. Manisaspor’un U11 ve U12 takımları A grubunda Akhisar Belediyespor, İzmir DSİ Spor, 2008 Turgutlu Egeli Spor ve Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek. Lig sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ve gruplardan en iyi üçüncü takımlar final maçlarına yükselecek. G. Manisaspor Altyapı Koordinatörü Rıdvan Türküler, Türkiye’de ilk olacak bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirterek, “U11-12 takımlarımızın daha fazla maç oynama şansını yakalayacakları bu lig, sporcularımızın gelişimlerine önemli katkı sağlayacak ve akademi liglerine giden yolda önemli bir hazırlık olacak” diye konuştu.