Ege İhracatçı Birlikleri ile MÜSiAD güç birliği yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, iç piyasada sektörlerinde öncü, güçlü üye firmalarının ihracatçı olması için işbirliği teklifinde bulundu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iç piyasada ticaret yapmayı paranın bir cepten diğerine geçmesi olarak tarif etti. Eskinazi, “İhracat yaparsak toplumda refahı arttırırız. Bunun için ihracatçı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bugün 71 bin olan ihracatçı sayımızı 2023 yılında 125 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir’deki ihracatçı sayısını arttırmak için MÜSİAD ile her konuda işbirliğine hazırız. Uzmanlarımız MÜSİAD üyelerine ihracatta devlet yardımları eğitimi verebilir. Ege İhracatçı Birlikleri’nin bilgi birikiminden istifade edin” diye konuştu.

ÜRDÜN’DE AVM KURACAĞIZ

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ülkü ise üyelerinin iç piyasada sektörlerinde öncü ve güçlü konumda olduğunu vurguladı. Ülkü, Ürdün’de MÜSİAD üyelerinin mağazalarının yer alacağı bir Alışveriş Merkezi (AVM) kurma çalışmaları olduğunu, bu proje ile farklı sektörlerde çok sayıda üyelerinin ihracatçı kimlik kazanacağını dile getirdi.

BAŞKANLARDAN ÖNERİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise göreve geldikten sonraki 3 aylık dönemde yaptıkları ‘Ortak Akıl Toplantıları’ ile sektörde sağladıkları dinamizmi anlattı ve MÜSİAD üyelerine ihracata yoğunlaşmaları önerisinde bulundu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, mobilya sektöründe üretimde kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını, bu sorunu aşmak için meslek lisesi öğrencilerine burs projesini hayata geçirmek için harekete geçtiklerini söyledi.