Ege Onkoloji’ye sağlık haberciliği eğitimi

Onkoloji Radyoterapi Merkezi Genel Koordinatörü Füsun Gökçe, kurum olarak eğitime önem verdiklerini söyleyerek, “Onkoloji tıbbın belki de en zor alanlarından biri. Bu yüzden bizler de personelimize motivasyon ve bilgilendirme amaçlı çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Halkla ilişkiler, öfke kontrolü gibi eğitimlerimizin yanı sıra sağlık haberciliği eğitimine de yer verdik. ED Danışmanlık firmasının Genel Müdürü Erkan Doğan’dan bu eğitimi vermesini talep ettik. Oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim programı oldu” diye konuştu. Füsun Gökçe, sağlık haberciliği eğitimini, sağlık gelişmelerinden halkın haberdar olmasını istedikleri ve bilinçlenmeyi önemsedikleri için aldıklarını belirtti.

SAĞLIK HERKESİ İLGİLENDİRİR

Eğitimi veren ED Danışmanlık Genel Müdürü Erkan Doğan ise sağlık konularının her kesimi ilgilendirdiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Bizler etik değerlere dikkate alarak sağlık haberleri yapıyoruz. Sağlık haberciliğini diğer haber alanlarından ayıran özelliği, insanlara umut ve örnek olmasıdır. Her sağlık kurumunun,

her sağlık profesyonelinin medyaya aktarabileceği konu veya bilimsel çalışmaları vardır. Bizler sağlık uzmanlarının bilgi, deneyim ve görüşlerini haber haline getirip medyaya, kamuoyuna iletiyoruz. Böylece hem halkı bilgilendirmiş hem de sağlık kuruluşlarına, doktorlarımıza artı bir marka değeri sağlamış oluyoruz. Özel Ege Onkoloji Radyoterapi Merkezi personeline ise haber değeri taşıyan bir gelişme karşısında ne yapmaları gerektiğini anlattık.”