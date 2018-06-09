Egeli ihracatçılar artış rekortmeni

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran Egeli ihracatçılar, Mayıs ayında da 1 milyar 140 milyon 854 bin dolarlık dışsatıma imza attı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, 2017 yılı Mayıs ayındaki 949 milyon 686 bin dolarlık ihracat rakamını yüzde 20 geliştirmeyi başardı. Mayıs ayında Egeli ihracatçılar, 657 milyon 173 bin dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 399 milyon 396 bin dolar oldu. Madencilik sektörü ise; 84 milyon 285 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

BİR YILDA YÜZDE 17’LİK SIÇRAMA

Son bir yılda EİB’nin ihracatı 1.9 milyar dolar arttı EİB’nin ihracatı 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 23’lük artışla 4 milyar 535 milyon dolardan, 5 milyar 564 milyon dolara çıktı. Son bir yıllık ihracat ise, yüzde 17’lik sıçramayla 10 milyar 981 milyon dolardan 12 milyar 865 milyon dolara tırmandı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatını arttırmayı başarırken, Mayıs ayında 3 birliğin ihracat rakamı, 2017 Mayıs ayı ihracatının gerisinde kaldı.

GURUR VERİCİ BİR DURUM

Bu yılın ilk beş aylık döneminde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye genelinde ihracat artış rekortmeni olmanın gurur verici olduğunu söyledi. EİB’nin ihracat artış hızının 2018 yılı sonu için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine 2018 yılının ilk yarısında ulaşacaklarının ortada olduğunu belirten Eskinazi, “2018 yılının ikinci yarısında sağlayacağımız ihracat artışıyla 13 milyar dolarlık hedefimizi 14 milyar dolar bandına taşıyabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.