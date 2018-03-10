‘Ege’li öğrenciler kendi bisikletlerini tasarladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bisiklet Topluluğu’na üye öğrenciler, ihtiyaçları doğrultusunda bisiklet tasarladı. Üzerinde Ege Üniversitesi ve topluluğun logosunun da bulunduğu 20 bisiklet ve kask bir firma tarafından temin edilerek üniversiteye bağışlandı. SKS Daire Başkanlığı önünde öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin iyi bir eğitim almanın yanında sosyal ve kültürel anlamda da faaliyetlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden buyana akademik, idari personeller ve öğrencilerle sürekli bir arada olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Budak, “Ulaşılabilir olmak çok önemli, eğer başarıya ulaşmak, ülkemizi ve üniversitemizi daha ileriye taşımak istiyorsak çok çalışmanın yanında sorunlara hızlı ve pratik çözümler bulmalıyız. Kaynaklarımızı verimli kullanmalı ve hayırseverlerden de destek almalıyız. Öğrencilerimiz yeter ki iyi yetişsin. Biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.