Egeliler sanata doyacak

Ege Üniversitesi 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’nin resmi açılışı İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Cengiz Metin, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve EgeArt Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, sanatçılar, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

EGELİLER SEÇKİSİ

Egeli sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Egeli Sanatçılar Karma Sergisi’ ise Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Ayrıca, Zeliha Akçaoğlu, Ayşe Selcen Yücelen, Deniz Gündüz, Kardelen Semerci ve Murat Akçaoğlu’nun eserlerinin yer aldığı ‘Kağıt İşler Sergisi’ de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Ege Üniversitesi ile özdeşleşen bir markayı başlatmış bulunuyoruz. Hepiniz Ege Üniversitesi 7.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’ne hoş geldiniz. Bu seneki temamızı Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu ile birlikte belirledik. İpek Yolu sanatçılarını Ege’de buluşturuyoruz. EgeArt etkinliklerinin başından beri bize büyük destek sunan Rektörümüze huzurlarınızda teşekkür etmeyi borç bilirim. 150 etkinlik ile 31 Aralık tarihine kadar sanatseverler ile birlikte olacağız” diye konuştu.

‘İpek Yolu Sanatçılarını Ege’de Buluşturuyoruz’ temasıyla sanatseverlerle buluşan Ege Üniversitesi 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, 150 ayrı sanat ekinliğiyle Egeliler’i sanata doyuracak. 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, bu yıl ilk kez çeşitli üniversite kampüsleri ve Ege Bölgesi’ndeki ilçelerle işbirliği içinde yürütülecek. Selçuk Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi kampüslerinde Ege Üniversitesi 7. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri etkinlikleri gerçekleştirilecek.