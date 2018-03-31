Ege’nin şifalı otları sofralarda

Sağlıklı beslenmenin kaynağını oluşturan Ege mutfağı hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, Ege otlarının körpe sürgünleri ve yaprakları ile sofraları süslediğini söyledi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

Kamiloğlu, “Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde kalp damar, hipertansiyon gibi belirli hastalıkların düşük seviyede olması dikkatleri bu bölgedeki beslenme şekline çekiyor. Tahıl, kuru baklagil, taze sebze-meyve, balık ve zeytinyağını içeren beslenme şekli günümüzde sağlıklı yaşamın ilk kurallarını oluşturmaya başladı. Özellikle Ege Bölgesinde ot ve balık ağırlıklı beslenme düzeni tipik Akdeniz beslenme stili diyebiliriz. Arapsaçı, şevketi bostan, radika, ısırgan otu, turp otu, cibez, kuzukulağı en çok tüketilen Ege otları arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşamın kapıları beslenme tarzındaki değişiklikle aralanıyor” dedi.

Ege’de yetişen otların salata, kavurma, çorba ve etli yemeklerinin yapıldığını, her bir Ege otunun ayrı yararı olduğunu kaydeden Şef Kamiloğlu, “Bronşit, diyabet, sindirim kolaylığı, kolesterol düşürmesi etkileriyle sofralar bahar aylarıyla birlikte zenginleşiyor.Otlar dışında özellikle Urla Yarımadasında yetişen enginarın da sindirim sistemi ve kolesterole faydası var” diye konuştu.

HER TÜRLÜ HASTALIĞA ŞİFA

Sindirim sistemini güçlendiren, cildi güzelleştiren, karaciğeri temizleyen ve kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıkların gerilemesindeetkisi olan Ege otları, sofralardaki yerini aldı.