Eğitimde işbirliği

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile iki kurumun temsilcileri katıldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, sorumluluk duyarlılığı ile bu protokole imza attıklarını belirterek, “İzmirli eğitimcilerle kalplerimizin birlikte olduğunu, bu işbirliğimizle bir kez daha gösteriyoruz. Bugüne kadar birçok projede işbirliği yaptık. Üniversitemizin tüm imkanlarının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için kullanmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

VELİLER BİLİNÇLENECEK

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, çocukların vakitlerinin büyük çoğunluğunu bilgisayar ve internet başında geçirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer, “İnternete giren çocuklar, farkında olmadan birçok tehlikeyle de karşı karşıya kalıyor. Çocukları, bu tehlikelerden, siber zorbalıktan korumak için onları bilinçlendirmek ve doğru yönlendirmek büyük önem taşıyor. Asıl önemli olansa ailelerin bilinçlenip çocuklarını doğru yönlendirmeleri. Protokol kapsamında, veli gruplarına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı güvenli internet kullanımı eğitimlerini düzenleyeceğiz. İnternette çocukları bekleyen tehlikeler, güvenli internet uygulamaları, bilgi güvenliği gibi konularda velilerin bilgilendirilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise bugüne kadar Yaşar Üniversitesi ile birçok projeye imza attıklarını belirterek, “Öğretmenlerimiz, idarecilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaları için birlikte bugüne kadar çeşitli eğitim programları düzenledik. Eğitimcilerimizin motivasyonlarını yükselterek uzmanlık dallarına göre çağdaş nesiller yetiştirme yolunda adımlar atması için kaliteli, üretken ve verimli insan kaynağı için bu tarz işbirliklerini önemsiyoruz” dedi.

MOTİVASYON ARTAR

Her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerinin altını çizen Ömer Yahşi, “Milli Eğitim olarak tüm bağımlılıklarla mücadelede ediyoruz ve bu bizim için en önemli önceliklerimizden. Özellikle rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla bu konuda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Teknoloji bağımlılığı da çağımızın en sık karşılaşılan bağımlılık türlerinden biri. Ayrıca, öğrencilerimizin siber alemde yaşayabileceği zorbalık, taciz, hakaret gibi istenmeyen durumlara karşı bilinçli olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu protokolde yer alan güvenli internet eğitimini de bu nedenle çok önemsiyoruz” diye konuştu.