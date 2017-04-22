Eğitimin adresi Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimlerinden elde edilen üretimleri ile Ege bölgesine katkıda bulunan Bayındır, Ödemiş ve Tire Kutsan Meslek Yüksekokulları ile Ödemiş Sağlık Yüksekokulunu ziyaret etti. Meslek Yüksekokulu müdürleri, program başkanları ve akademisyenler ile bir araya gelen Prof. Dr. Dedeoğlu, öğrenciler ile de sohbet etti.

UYGULAMALI EĞİTİM

Ege Üniversitesi meslek yüksekokullarında verilen teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimler sonucu elde edilen ürünlerin, döner sermaye kapsamında halka, devlet kurumlarına ve firmalara satışının yapıldığı belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Dedeoğlu, “Ziyaretlerim sırasında özellikle gıda, tarım ve hayvancılık alanında inanılmaz uygulamalı çalışmalar yapıldığına şahit oldum” dedi.

Satışı yapılan ürünler arasında mevsim ve uygulama projelerine göre çekirdeksiz beyaz üzüm, yumurta, enginar, kuşkonmaz, soğan, tıbbi ve aromatik bitkiler, gül, levantin, leylandin, limon çamı, biberiye, gaura çalısı, eskalonya çalısı, ateş dikeni, sardunya gibi pek çok çeşit bulunuyor

ÇALIŞMAYA DEVAM

Meslek yüksekokullarının üretimlerine ek olarak yeni türlerin geliştirilmesi ve yeni türlerin yaşama daha sağlıklı olarak dahil edilmesi konusunda bilimsel çalışmaların da sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Dedeoğlu, “Toplumun büyük kesimi de meslek yüksekokullarımızdan çıkan ürünlerin garantisini tescil etmişler. Bu bilimsel çalışma ve ürünlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konularında çalışmalarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde Peyzaj ve Süs Bitkileri, Seracılık, Giyim ve Üretim Teknolojisi, Moda Tasarım, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi; Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tohumculuk, Bahçe Tarımı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım, Süt ve Besi Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık; Tire Kutsan Meslek Yüksekokulunda ise Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında eğitim veriliyor.