EGOD'tan 22. yılında anlamlı kutlama

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) kuruluşunun 22. yılını Endüstri 4.0 paneli ile kutladı. EGOD ve Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği Federasyonu (BASİFED) işbirliği ve NRM Mühendislik Makine katkıları ile Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panelde Siemens İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy, 4.0 devrimini tüm yönleri ile anlattı. Panelde Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken Sanayi 4.0'ın insani yönünü vurgularken, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal ise 4.0 devriminin sanayiye etkilerini değerlendirdi.

Açılış konuşmasını yapan EGOD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa İduğ, EGOD olarak otomotiv sektörüne hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TEKNOLOJİYE ENTEGRASYON İÇİN 4.0

Türkiye’nin Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi'ne geçmesi için iyi bir entegrasyon sürecine sahip olması gerektiğini söyleyen İduğ, "Avrupa’nın gerçekleştirdiği bu devrimi artık ülkemizin de gerçekleştirmesi gerekiyor. Kapımıza kadar gelmiş olan bu gelişimeye kısa sürede uyum sağlamamız gerekiyor. Dış piyasa ile yapacağımız rekabet koşullarında güçlü olmamız için 4. Sanayi Devrimi'ni üretim sistemlerimize entegre etmemizin zamanı gelmiştir" dedi. Sunumunda Türkiye’de Sanayi 4.0’a ayak uyduramayanların piyasadan silineceğini dile getiren Yorgancılar, "Biz bir şeyi ya gerçekleştireceğiz ya da hayret ederek yapanları izleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin kaçıncı sanayi devriminde olduğunu tespit ettikten sonra üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi için ne yapması gerektiğini belirlemesi gerektiğine dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu Ender Yorgancılar, "Ardından 5’inci sanayi devrimi için neler yapmalıyız onu belirlemeliyiz. Sanayi 4.0 deyince akla robot geliyor. Ancak bunların yazılımları insanlar tarafından yapılıyor. Bunun yapılması içinde eğitim şart" dedi.

ALIN TERİYLE AKIL BİRLEŞECEK

Dünya’da bazı e-ticaret şirketlerinin günde 60 bin paket satış yaptıklarını açıklayan Yorgancılar, “Bizim 500 milyar dolar ihracatı gerçekleştirebilmemiz için dünyadaki her evde mutlaka bir tane Türk malı olması gerekiyor. Alın teriyle akıl terini birleştirmeyen hayatta başarılı olamaz. Akıl teri alın terinin önüne geçti. Alın teri olmak zorunda ama aklını kullanarak daha fazla para kazanabilirsin" diye konuştu. Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal ise, "Fütürist uygulamalar gibi gözükse de çok hızlı olarak hayatımızı değiştirecek gözüküyorlar. Bu açıdan baktığımızda, Sanayi 4.0’ın bir sanayi devrimi değil, aslında hepimizin hayatını etkileyen bir sanayi evrimi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Sanayi 4.0 devriminin bir yenilik değil bir tehdit olduğunu söyleyen Siemens İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy ise, ileri ki süreçlerde insanlara çipler takılarak IP numarası verileceğini açıkladı. Üretim sistemlerinde insanların devre dışı kalacağını açıklayan Ersoy, geliştirilen sistemlerle kendi sistemlerini kuran robotların üretim sistemine dahil edileceğini belirtti.