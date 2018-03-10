Eksi 19 derecede şifreli odalarda saklanıyor

Dünyadaki sayılı tohum gen merkezlerinden biri olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası, gelecek nesillerinin tohum ihtiyaçlarını İzmir’de saklıyor. Eksi 19 dereceye varan şifreli odalarda 60 binden fazla örneği saklayan merkezde 3 bin 300’den fazla tür bulunuyor. Bu türler arasında yabani ekonomik bitkiler, endemik türler, ıslah edilmiş çeşitlerin tohum örnekleri ile tahıl, sebze, yemeklik baklagiller, yem bitkileri, etıbbi bitkiler ve süs bitkileri gruplarından tüm tohumlar bulunuyor.

10 BİN FAZLA TOHUM

Kendilerine gelen tohumların öncelikle canlılığına baktıklarını belirten Ziraat Mühendisi Lerzan Gül Aykas, “Muhafaza için yeterli olan tohumlar kurutma odasında bez torbalara konuluyor. Tohumların nem oranları yüzde 4-6’ya düşürülüp özel koşullarda muhafaza ediliyor. İlk set tohumlar, eksi 18 derecede 100 yıl dayanabiliyor. Bunlar gelecek nesillerin tohum ihtiyacı için saklanıyor. İkinci set 0 derecede, araştırıcıların projelerinde kullanacakları materyali muhafaza ediyor. Bunların araştırıcılara dağıtımını yapıyoruz. Türkiye’de araştırıcıların tohum ihtiyaçlarının yüzde 90’ı Ulusal Tohum Gen Bankamız tarafından karşılanıyor. Son 5 yılda 10 binden fazla tohum örneğinin dağıtımını yaptık” dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Merkezde bulunan tohumların gelecek nesiller için önemine vurgu yapan Aykas, “Bitki genetik kaynakları insanlık için mevcut ve potansiyel genleri içeren canlı materyaldir. Bitki, genetik kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı gıda güvenliği ve tarımsal biyoçeşitlilik için önemlidir ve bitki ıslah çalışmaları için kaynak niteliğindedir. Son yıllarda çevresel tahripler, iklim değişikliği, yanlış arazi kullanım politikaları ve yeni yüksek verimli çeşitlerin piyasaya sürülmesi genetik çeşitliliğini ve bitki genetik kaynaklarını hızla azalmaktadır. Bu tohumlar, ülkemizin zenginliği, kaybolmadan korunmalı. Gelecek kuşaklar, besin ihtiyaçlarını bu tohumların yeniden üretimi ile karşılayacağından çok önemli bir yer tutmakta” diye konuştu.