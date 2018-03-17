El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Kurslarda edindikleri bilgiler ile ürettikleri hediyelik eşyaları satarak ekonomik olarak hayatın içinde var olan Balçovalı kadınların ürünlerine fuara katılan ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi. Balçovalı Kadınların el emeklerini sergiledikleri standı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya’da satışlara yardım etti. Balçovalı kadınların hayatın her alanında mücadele ederek bu mücadeleden zaferle çıktığını ifade eden Fatma Çalkaya “Balçova Semtevi kurslarına katılan binlerce kadın bugüne kadar 2 milyon TL’nin üzerinde satış yaptı. Üreten, var eden tüm kadınları tebrik ediyorum” diye konuştu.