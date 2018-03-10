Emekli oldu, teknesiyle dünya turuna çıktı

Herkesin rüyasıdır emekli olmak. Kimi bir sahil kasabasına yerleşmeyi kimi teknesiyle balık tutmayı, kimi de şehirden uzakta sakin bir hayat geçirmeyi hayal eder. Ama pek az kişi dünyayı baştan aşağı teknesiyle gezmeyi planlar. Bu kişilerden biri de Sabancı Holding’de üst düzey yöneticiyken emekli olan Selim Ekmekçioğlu oldu. Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu’nun konuğu olan Selim Ekmekçioğlu, Murat Reis ismini verdiği teknesiyle geçen Eylül ayında başlayıp 2020’de tamamlamayı planladığı dünya turu yolculuğunun ilk etabında neler yaşadığını öğrencilerle paylaştı. Yoğun bir tempoda yıllarca çalışıp denize açılma hayalini gerçekleştirmek üzere 2011 yılında emekli olduğunu ve 2014 yılında da Lagoon 400 katamaran teknesini aldığını anlatan Ekmekçioğlu, “İzmir’e atanmam dönüm noktası oldu benim için. Denizcilikle tanıştım. İlk zamanlar Urla’ya gidip tekneleri inceliyordum. Merakla başlayıp gerekli eğitimleri aldım, sonrasında arkadaşlarımla çeşitli seyirler gerçekleştirdik. 2015 yılının Mayıs ayında Göcek’te bu katamaranı aldım ve oğlumun da adından esinlenerek Murat Reis ismini koydum. Aslında teknenin yıllardır hayalini kurduğum dünya turuna uygun olmasını istiyordum ve en önemli ölçütüm de buna uygun olmasıydı. Teknede uydu telefonundan güneş paneline gerekli eklemeleri ve düzenlemeleri yapıp buna hazırlandım. İngiliz duayen bir yelkencinin dediği gibi bu işin en zor kısmı halatları çözüp gitmekti. Teos Marina’dan yola çıktım. Yola çıktığınızda arkası çorap söküğü gibi kendiliğinden geliyor. Yemek için de zeytin, peynir, zeytinyağı, salça gibi temel malzemeleri aldım. Bir vakum makinesiyle hepsini öğünlük şekilde böldük” dedi.

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İlk etapta 5 bin deniz mili süren rotasını da gençlerle paylaşan Ekmekçioğlu, “Ege Denizi geçişimiz sorunsuz oldu, daha sonra Sicilya’ya geçtik. En heyecanlı dakikaları Cebelitarık geçişinde yaşadık. Atlantik, bizi olanca sakinliğiyle karşıladı. Dünya turunda mevsimsel döngüler dikkate alındığında ekseriyetle sorun yaşanmıyor. Sakin bir havada motor seyriyle beş gün sonra Kanarya Adaları’na ulaştık” diye konuştu.