Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Emeklilere konut müjdesi

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Dünya Emekliler Günü dolayısıyla Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret ederek, Başkan Kenan Siyer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet etti, günlerini kutladı. Başkan Kafaoğlu ayrıca ziyarette emeklilere konut müjdesi de verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bizim değerlilerimizsiniz

Başkan Kafaoğlu emeklilerin daha önce dile getirdiği konut talebi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada “Emekli demek, yıllarca devleti, milleti için ülkesine katkı sağlamış, hizmet üretmiş, bu şekilde evine ekmek götürmüş ve helalinden alın teri kazanmış insanlardır. Büyüklerini unutan bir milletin geleceği olmaz. Sizler bizim için değerlisiniz, sizlerin tecrübeleri bize hep yol gösterecektir. Daha önce ziyaretimizde 500 emeklinin konut ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Bizde bunun için çalışma yaptık ve 3 farklı bölgede TOKİ’ye konut yaptırılması ile ilgili girişimde bulunduk. Çalışmalar tamamlandıktan sonra projeleri TOKİ’ye ileteceğiz. Emeklilerimizin kullanacağı 2+1, fiyatları makul konutlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA