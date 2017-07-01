Emeklilere konut müjdesi

Bizim değerlilerimizsiniz

Başkan Kafaoğlu emeklilerin daha önce dile getirdiği konut talebi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada “Emekli demek, yıllarca devleti, milleti için ülkesine katkı sağlamış, hizmet üretmiş, bu şekilde evine ekmek götürmüş ve helalinden alın teri kazanmış insanlardır. Büyüklerini unutan bir milletin geleceği olmaz. Sizler bizim için değerlisiniz, sizlerin tecrübeleri bize hep yol gösterecektir. Daha önce ziyaretimizde 500 emeklinin konut ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Bizde bunun için çalışma yaptık ve 3 farklı bölgede TOKİ’ye konut yaptırılması ile ilgili girişimde bulunduk. Çalışmalar tamamlandıktan sonra projeleri TOKİ’ye ileteceğiz. Emeklilerimizin kullanacağı 2+1, fiyatları makul konutlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.