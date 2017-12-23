Emniyet Müdürü başarılı personeli ödüllendirdi

Yerel ve ulusal basın yayın organlarında yer alan Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis memurunun konu olduğu ‘Günün Kahramanı’ başlığıyla verilen haberin kahramanı polisler, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından ödüllendirildi. Serinhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda birçok maddi hasarlı kazanın meydana gelmesi üzerine araçların kaymalarını engellemek için, battaniyeyle sürücülere yardım eden polis memurlarını kabul eden Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, “Polis olmak sabır isteyen, güç ve dayanıklılık isteyen bir görevdir. Meslektaşlarımız, vatandaşın selameti, huzur ve sukunü için görevlerini özveriyle yerine getiriyorlar. Yaşanan olaylarda duygularına kapılmadan, tecrübe bilgi ve becerileriyle olayları kontrol altına almakta başarı sağlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.