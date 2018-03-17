En anlamlı buluşma

Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri 18 Mart Yaşlılar Haftası öncesi huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Alışılmışın dışında farklı zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinlerine İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri de eşlik etti. Güne özenle hazırlanan yaşlıların mutluluğu, verilen hediyelerle ikiye katlandı. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelerince hazırlanan hediyeler huzurevi sakinlerine büyük sevinç yaşattı.

ZİYARET MORAL OLDU

Etkinlikte ev sahipliğinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürü Gülgün Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Serpil Keskin’e Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş adına Kadın Sosyal Politikalar ve Proje Müdürü Ayşegül Altınbaş ile merkez sorumlusu Şeniz Budak tarafından çiçek takdim edildi. Müdür Yılmaz, “Biz Zübeyde Hanım Huzurevi’nde sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.