En anlamlı hediye

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Güneşin Ufuktan Doğduğu Gün 9 Eylül 1922”adlı yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı.Serginin açılış sürprizi ise9 Eylül 1922 sabahı Basmane’deki Hatuniye Cami’sine asılarak İzmir’in kurtuluşuna tanıklık eden 95 yıllık Türk Bayrağı oldu. 9 Eylül’de hem kurtuluşu hem de kuruluşu kutladıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,”Biz 9 Eylülleri, Ulu Önderimize, kurtarıcımıza ve kurucumuza yakışır şekilde, geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında ve sonsuza dek kutlayacağız. Çünkü bu kent Atatürk’ün kentidir” dedi

İZMİRLİLER’E 9 EYLÜL DAVETİ

Başkan Kocaoğlu, İzmirlileri 9 Eylül sabahı saat 09.00’da Basmane’den başlayacak Zafer Yürüyüşü ile saat 11.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören kutlamalarına ve Fener Alayı yürüyüşüne davet etti. Törende, 8 Eylül 1922 gecesiİzmir’deki bir evde dikilen ve ertesi günkü kurtuluşla birlikte İzmir eşrafından Osman Paşa tarafındanBasmane’deki Hatuniye Cami minaresine çekilen Türk Bayrağı, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ne (APİKAM) bağışlanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teslim edildi. Başkan Kocaoğlu, Osman Paşa’nın Nilgün Baydar tarafından bağışlanan Türk bayrağının, sözle anlatılmayacak kadar büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyerek İzmir halkı adına aileye teşekkür etti.

ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

“Güneşin Ufuktan Doğduğu Gün 9 Eylül 1922” sergisine katkılarından dolayı, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum ile Vakıf yöneticileri Cem Karagözlü ve Mert Rüstem’e de yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edildi. Açılışta, 9 Eylül 1922’yi anlatan bir sulu boya resim çalışması da Yazar Tufan Atakişi tarafından Başkan Kocaoğlu’na hediye edildi. 9 Eylül 1922 öncesinde yaşanan olaylar ile 9 Eylül sevincini anlatan ve kutlamalara ait fotoğrafların yanı sıra 9 Eylül Zaferi’nin anlatıldığı objelerin de yer aldığı sergi, 1 ay boyunca APİKAM’da ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.