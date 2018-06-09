En iyi kareler ödüllendirildi

MCBÜ’de okuyan tüm öğrencileri kapsayan yarışmada, birinciliği ‘Niobe Ağlayan Kaya’ adlı fotoğrafıyla Tıp Fakültesi Öğrencisi Eylül Özden, ikinciliği ‘Manisa Cumhuriyet Meydanı’ adlı fotoğrafıyla Eğitim Fakültesi Öğrencisi Pınar Okur, üçüncülüğü ise ‘Manisa Lalesi’ adlı fotoğrafıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Çisil Çamlı aldı. Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi dereceye giren öğrencileri, MCBÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Yıldız ile birlikte, makamında kabul etti. Çelebi öğrencileri tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgeleri ile hediyelerini vedri.