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En iyi kareler ödüllendirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, ‘Manisa’ya Akademik Bakış’ adı altında çevre temalı fotoğraf yarışması düzenlendi.

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MCBÜ’de okuyan tüm öğrencileri kapsayan yarışmada, birinciliği ‘Niobe Ağlayan Kaya’ adlı fotoğrafıyla Tıp Fakültesi Öğrencisi Eylül Özden, ikinciliği ‘Manisa Cumhuriyet Meydanı’ adlı fotoğrafıyla Eğitim Fakültesi Öğrencisi Pınar Okur, üçüncülüğü ise ‘Manisa Lalesi’ adlı fotoğrafıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Çisil Çamlı aldı. Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi dereceye giren öğrencileri, MCBÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Yıldız ile birlikte, makamında kabul etti. Çelebi öğrencileri tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgeleri ile hediyelerini vedri.  
 

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