Engelleri geleneksel danslarla aşıyorlar

Halk dansları ile rehabilitasyon uygulayan ve engelli bireylerin hayata tutunmalarını sağlayan Buca Belediyesi, örnek projeleri ile yüzleri güldürüyor. Buca Belediyesi engelli bireyleri müzik eşliğinde eğiterek yeniden hayata kazandırmaya çalışıyor. Şirinyer Engelliler Merkezi’nde el işinden, ahşap boyamaya kadar birçok kurs açarak zihinsel ve bedensel engelli bireylerin yaşama tutunmalarını sağlayan Buca Belediyesi, halk dansları kursu ile engellilere keyifli bir etkinlik sağlıyor.