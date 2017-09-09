Engelleri kulaç atarak aşıyorlar

Buca Belediyesi’nin ücretsiz kurs programları hayatları değiştirmeye devam ediyor. Engelleri nedeniyle yüzme öğrenemeyen ve yüzme bilse bile kullanımlarına uygun havuz bulamayan görme engelli vatandaşlara destek olmak için harekete geçen Buca Belediyesi, ilk etapta kulüp üyesi 15 vatandaşa eğitim programı açtı. Buca Belediyesi Tenis Kulübü’nde düzenlenen eğitimlere katılan görme engelli vatandaşlar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme sporunun inceliklerini öğrenip, güvenle yüzmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Çalışma hayatlarına da uygun olarak akşam saatlerinde düzenlenen ve 2 hafta sürecek eğitimlere katılan görme engelli vatandaşlar Tenis Kulübü tesislerinde temel eğitimlerini aldıktan sonra Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda eğitimlerine devam edecek.